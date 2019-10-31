Российская фигуристка Алена Косторная в видеоинтервью Первому каналу отметила, что взрослым спорстменкам сложно догнать по технике фигуристок помладше.

— Мы любим наш вид спорта, но, скорее всего, максимальный возраст — это примерно 21 год, — cказала Косторная. — Фигурное катание меняется, приходят новые прыжки, у взрослых женщин чисто физически не получится выучить то, что прыгают девочки поменьше.

Каждый день ты должен совершенствоваться, на каждой тренировке улучшать себя. Пусть это будут незаметные улучшения, но они будут. Приятно получать результат. Золото означает что ты первый, лучший. Второе и третье место — да, ты молодец, но тот, кто стоит на ступеньку выше, сделал лучше, а ты где-то недоработал.