Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала победу в номинации премии ISU Skating Awards «Лучший новичок».

В прошедшем сезоне 16-летняя спортсменка завоевала золото на ЧЕ в австрийском Граце, одержала победу в финале «Гран-при» в итальянском Турине. На ее счету также серебряная медаль чемпионата России. В этой номинации Косторная обошла соотечественницу Александру Трусову и южнокорейскую спортсменку Ю Ен.

— Я, правда, очень рада, потому что для меня это была полная неожиданность, — приводит ФФККР слова Косторной. — Я и представить не могла, что смогу победить. Даже мысли не допускала, поэтому это была полная неожиданность, и у меня, естественно, даже дух перехватило. Я не могу подобрать нужных слов. До конца еще не осознала, что такая большая награда досталась мне.

Это был мой первый сезон на взрослом уровне. Начинать свою взрослую карьеру было очень волнующе. Я не думала о местах, и когда выигрывала на соревнованиях или оказывалась в тройке лидеров, это добавляло мотивации на тренировках и желания становиться лучше, каждый раз становиться все сильнее. На момент начала сезона я и представить не могла, что добьюсь того, чего достигла сейчас.

В программы этого сезона я включила тройной аксель. И на всех соревнованиях думала о точности выполнения, до мельчайших деталей, и вспоминала лучшие попытки на тренировках. Но для меня очень важно показать в программах еще и артистизм и отличный баланс между техникой и артистизмом, потому что фигурное катание — это не только прыжки, и зрителям тоже нужно получать удовольствие от того, что они видят.

Когда на чемпионате Европы я катала свою программу «Сумерки», то чувствовала поддержку зрителей, и это придавало мне сил. Я хотела зажечь зал и создать впечатление как на шоу, а не как на соревнованиях, хотела «выбросить» весь адреналин и эмоции.

Конечно, эта премия для меня много значит, потому что я знаю, что люди за меня болеют, и теперь я в этом еще больше уверена и не хочется никого подводить. Это придает сил, уверенности и мотивации с каждым днем работать все лучше, лучше и лучше