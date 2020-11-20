Косторная — о планах на сезон: «Работаем над тройным акселем»
Российская фигуристка Алена Косторная после своего выступления в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве рассказала про тренировки во время карантина.
Косторная показала лучший результат в короткой программе, набрав 78,84 балла.
— Что было сложнее всего в тренировках в карантин и на чем вы фокусируетесь сейчас?
— На карантине я тренировалась сама, никаких онлайн-форматов, просто старалась поддержать вес, чтобы проходить в дверной проем. Это было тяжело (поддерживать форму, а не проходить в проем. — Прим. «СЭ»). Когда приехали в Новогорск, было тяжело, мышечный корсет был потерян, тело совсем не слушалось. Но теперь я знаю, какие упражнения мне нужны.
— Алена, планируете ли включать тройной аксель в программы в этом сезоне?
— Конечно, в планах тройной аксель есть, работаем над этим, постараюсь выйти на пик формы к чемпионату России со всеми прыжками и исполнять их так, как это нужно в программах. (Дмитрий Кузнецов)
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