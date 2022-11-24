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Сегодня, 11:25

Алена Косторная: «Недоумеваю, когда ругаются болельщики Загитовой и Медведевой»

Алла Шишкина
Колумнист
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она выразила свое отношение к хейту со стороны фанатов.

— Отношение фан-баз к другим спортсменам удивляет, — говорит Косторная. — Есть болельщики Алины Загитовой и Жени Медведевой, и они между собой ругаются в чатах постоянно. И когда Женя выходит на лед и кто-то кричит, что она лучшая, а кто-то кричит, что Алина лучшая, хотя не она выступает, то недоумеваешь.

— Но на футбольном матче болельщики друг другу кричат обидные кричалки.

— Это другое. У нас выходит один человек. Фигурист катается, это его время, не надо говорить и кричать про других.

— У тебя такое было?

— Было, но я сидела в kiss and cry. Была рада, что откатала программу. И тут кричат, что я такая-сякая, а Лиза Туктамышева лучше. Хотя просто ждала оценок.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018. На тех же Играх Евгения Медведева заняла второе место.

Российская фигуристка Алена Косторная. Большое интервью Алены Косторной — о травмах, Тутберидзе, Щербаковой, парном катании, любви к лошадям и караоке

Фигурное катание
Алена Косторная
Алина Загитова
Евгения Медведева
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