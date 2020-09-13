Косторная не выступит на прокатах с произвольной программой

Алена Косторная не выступит на открытых прокатах с произвольной программой. Как заявил тренер фигуристки Евгений Плющенко, произвольная программа у Алены пока не готова, сообщает сайт ФФКР.

— Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально, — сказал Плющенко. — Произвольную программу Алене ставит Ше-Линн Бурн по скайпу, на удаленке. Это была моя идея попробовать с Ше-Линн, сразу связался с ней по телефону. С Ше-Линн мы знакомы очень давно, она с удовольствием согласилась. Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно.