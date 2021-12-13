Косторная снялась с чемпионата России из-за травмы

Чемпионка Европы Алена Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка не примет участия в чемпионате из-за травмы.

В сезоне-2021/22 18-летняя Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20. Также она серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.