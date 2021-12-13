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Косторная снялась с чемпионата России из-за травмы

19:13
Алена Косторная. Фото Reuters
Алена Косторная. Фото Reuters
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Чемпионка Европы Алена Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка не примет участия в чемпионате из-за травмы.

В сезоне-2021/22 18-летняя Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20. Также она серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5907-alena-kostornaya-ne-primet-uchastie-v-chempionate-rossii-iz-za-travmy.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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