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Косторная не стала комментировать уход от Тутберидзе к Плющенко

16:56
Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная не стала комментировать переход в академию Евгения Плющенко. Об этом в комментариях Instagram написала ее бывший тренер Этери Тутберидзе, которая объявила об уходе фигуристки.

— Я не хочу давать комментарии. В принципе, — приводит «РИА Новости» слова Косторной.

В мае от Тутберидзе в академию Плющенко ушла другая ее ученица — Александра Трусова. Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал «Гран-при», также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов России.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200731/1575227627.html

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