Косторная не стала комментировать уход от Тутберидзе к Плющенко

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная не стала комментировать переход в академию Евгения Плющенко. Об этом в комментариях Instagram написала ее бывший тренер Этери Тутберидзе, которая объявила об уходе фигуристки.

— Я не хочу давать комментарии. В принципе, — приводит «РИА Новости» слова Косторной.

В мае от Тутберидзе в академию Плющенко ушла другая ее ученица — Александра Трусова. Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал «Гран-при», также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов России.