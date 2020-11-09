Косторная не стала исполнять тройной аксель в произвольной программе на этапе Кубка России

Чемпионка Европы Алена Косторная допустила ряд помарок в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани.

Она сделала двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Фигуристка допустила ряд ошибок на других элементах: дорожка была оценена лишь на второй уровень, а одно из вращений — на третий.

Косторная набрала 148,16 балла (226,31 в сумме) и заняла второе место.