Косторная не стала исполнять тройной аксель в произвольной программе на этапе Кубка России
19:45
Чемпионка Европы Алена Косторная допустила ряд помарок в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани.
Она сделала двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.
Фигуристка допустила ряд ошибок на других элементах: дорожка была оценена лишь на второй уровень, а одно из вращений — на третий.
Косторная набрала 148,16 балла (226,31 в сумме) и заняла второе место.