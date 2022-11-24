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Сегодня, 11:10

Косторная назвала свои любимые и нелюбимые прыжки

Алла Шишкина
Колумнист
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она объяснила, почему не очень любит риттбергер.

— Какой у тебя любимый и нелюбимый прыжок?

— Любимый — тройной аксель. Нелюбимый — риттбергер, он получается, но неудобный.

— А любимая и нелюбимая программы? И изменилось ли отношение к музыке: например, раньше тебе нравилось лирическое, а сейчас переключилась?

— Нет, я люблю смешивать. Пробовать всегда что-то разное. У меня нет любимых и нелюбимых программ. Есть те, от которых я устаю. Например, «Ангел», которую я катала второй год, всем она нравилась, но было тяжело катать ее так долго.

— Хотела что-то новое?

— Кардинально новое было — Билли Айлиш, ее никто не катал, и она всем понравилась. Каждая программа чуть-чуть отличается. Пытаюсь не повторяться в музыке, кроме «Ромео и Джульетты». Это мой фаворит на все времена.

Российская фигуристка Алена Косторная. Большое интервью Алены Косторной — о травмах, Тутберидзе, Щербаковой, парном катании, любви к лошадям и караоке

Фигурное катание
Алена Косторная
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