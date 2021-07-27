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Косторная: «Медицину я не забрасывала. Поступать планирую через 3-4 года»

15:16
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в Instagram рассказала, что все еще планирует поступить в медицинский университет.

«Медицину я не забрасывала, я активно учу химию и биологию, поступать планирую через 3-4 года, это моя мечта, и я не собираюсь от нее отказываться, чего бы мне это ни стоило», — сказала фигуристка.

Ранее 17-летняя спортсменка рассказывала, что планирует стать нейрохирургом.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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