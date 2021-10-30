Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на «Гран-при» Канады

Чемпионка Европы Алена Косторная чисто выступила в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Алена получила за свой прокат 75,58 балла.

Косторная выступала в новом платье и с новой короткой программой — под композицию «New York, New York».