Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на «Гран-при» Канады
06:13
Чемпионка Европы Алена Косторная чисто выступила в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.
Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Алена получила за свой прокат 75,58 балла.
Косторная выступала в новом платье и с новой короткой программой — под композицию «New York, New York».
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