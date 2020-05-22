Косторная и Щербакова провели облегченную тренировку. Вы вряд ли продержитесь дольше 10 минут

Две лучшие фигуристки России Алена Косторная и Анна Щербакова в рамках совместного Instagram-эфира провели онлайн-тренировку в облегченном режиме.

«СЭ» предлагает полную трансляцию тренировки.

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Упражнения, которые выполняли фигуристки, они делают и в «Хрустальном», но для широкой публики было дано послабление: каждое упражнение выполнялось не более 15 раз. (Дмитрий Кузнецов)