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Косторная и Щербакова провели облегченную тренировку. Вы вряд ли продержитесь дольше 10 минут

19:05
Анна Щербакова. Алена Косторная. Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Алена Косторная. Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Две лучшие фигуристки России Алена Косторная и Анна Щербакова в рамках совместного Instagram-эфира провели онлайн-тренировку в облегченном режиме.

«СЭ» предлагает полную трансляцию тренировки.

Упражнения, которые выполняли фигуристки, они делают и в «Хрустальном», но для широкой публики было дано послабление: каждое упражнение выполнялось не более 15 раз. (Дмитрий Кузнецов)

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