Косторная и Щербакова: как они веселятся во время совместных съемок?

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в своем Instagram опубликовала веселый видеоролик со съемок для журнала Tatler, на котором запечатлена она и ее одногруппница — чемпионка Европы Алена Косторная.

Ближайшим стартом для обеих фигуристок, а также для их одногруппницы Александры Трусовой станет чемпионат мира в Монреале, который пройдет с 23 по 29 марта.