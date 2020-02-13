ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Косторная и Щербакова: как они веселятся во время совместных съемок?

18:51
Теги:

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в своем Instagram опубликовала веселый видеоролик со съемок для журнала Tatler, на котором запечатлена она и ее одногруппница — чемпионка Европы Алена Косторная.

Ближайшим стартом для обеих фигуристок, а также для их одногруппницы Александры Трусовой станет чемпионат мира в Монреале, который пройдет с 23 по 29 марта.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир