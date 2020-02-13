Косторная и Щербакова: как они веселятся во время совместных съемок?
18:51
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в своем Instagram опубликовала веселый видеоролик со съемок для журнала Tatler, на котором запечатлена она и ее одногруппница — чемпионка Европы Алена Косторная.
Ближайшим стартом для обеих фигуристок, а также для их одногруппницы Александры Трусовой станет чемпионат мира в Монреале, который пройдет с 23 по 29 марта.
Из Инстаграма Анны Щербаковой pic.twitter.com/uyGEXkWCkL— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) February 13, 2020
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