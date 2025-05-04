Косторная и Куница узнали пол будущего ребенка

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница ждут сына.

Об этом спортсмены узнали на гендер-пати, которое проходило в субботу, 3 мая. Известно, что среди приглашенных гостей были Анна Щербакова и Елизавета Нугуманова.

В своем Telegram-канале спортсменка поделилась видеороликом с мероприятия.

Ранее Косторная и Куница заявили, что пропустят два сезона.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала «Гран-при ISU» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании.