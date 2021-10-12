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Косторная и Игнатов не выступят на турнире Budapest Trophy

12 октября, 10:17
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Российские фигуристы Алена Косторная и Макар Игнатов не выступят на турнире Budapest Trophy.

Фамилии россиян пропали из списка участников соревнований.

Команду России представят Анна Щербакова, Софья Самодурова, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Александр Самарин. В парном катании будут выступать Карина Акопова — Никита Рахманин. В танцах на льду выступят Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.

Турнир пройдет с 14 по 17 октября в Венгрии.

Дополнительная информация:

http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2021/10/Budapest-Trophy_List_of_entries_1011.pdf

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Екатерина Савостина все материалы автора
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