Косторная и Игнатов не выступят на турнире Budapest Trophy

Российские фигуристы Алена Косторная и Макар Игнатов не выступят на турнире Budapest Trophy.

Фамилии россиян пропали из списка участников соревнований.

Команду России представят Анна Щербакова, Софья Самодурова, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Александр Самарин. В парном катании будут выступать Карина Акопова — Никита Рахманин. В танцах на льду выступят Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.

Турнир пройдет с 14 по 17 октября в Венгрии.