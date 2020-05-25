Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»

Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, заехали на базу «Новогорск» для прохождения учебно-тренировочных сборов, сообщает ТАСС.

Часть российских фигуристов начнет сборы в «Новогорске», часть — с 1 июня в Кисловодске.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.