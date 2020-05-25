ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»

11:48
Алена Косторная. Фото AFP
Алена Косторная. Фото AFP
Теги:

Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, заехали на базу «Новогорск» для прохождения учебно-тренировочных сборов, сообщает ТАСС.

Часть российских фигуристов начнет сборы в «Новогорске», часть — с 1 июня в Кисловодске.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8554815

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир