«Косторная хочет кататься одна. Она этого заслуживает». Реакция Тарасовой на уход фигуристки от Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что фигуристки покидают группу Этери Тутберидзе из-за нехватки индивидуального внимания на тренировках. Сегодня стало известно, что Алена Косторная уходит от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В мае аналогичным образом поступила Александра Трусова.

— Я думаю, что они уходят от того, что им не хватает индивидуального внимания, — цитирует «РИА Новости» Тутберидзе. — Они очень ценят Этери и хотят больше с ней заниматься индивидуально. А если она им в этом отказывает, они начинают принимать какие-то решения. У Этери же есть своя система и она от нее не отходит. Косторная хочет кататься одна, чтобы у нее было персональное время, внимание. Она этого заслуживает.

Как она это внимание получит в новой группе, им лучше знать — куда они идут, зачем они идут, что они делают... Это надо их спросить. Но у Плющенко работает Сережа Розанов, это тренер, которого подготовили Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.

Никто не хочет готовиться к Олимпийским играм, катаясь на одном льду с соперником. И я думаю, что это основная причина.