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Косторная еще не подала заявление в ФФККР на переход в группу Плющенко

10 августа 2020, 15:01
Алена Косторная. Фото "СЭ"
Алена Косторная. Фото "СЭ"
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Генеральный директор ФФККР Александр Коган рассказал о том, что фигуристка Алена Косторная до сих пор не подала документы на переход в группу Евгения Плющенко.

— Документы от члена сборной России Алены Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую еще не поступали, — приводит слова Когана ТАСС.

Трансферное окно переходов членов сборной России было открыто с 1 апреля по 31 мая, однако заявления спортсменов могут быть рассмотрены в особом порядке. Ранее 16-летняя спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко 31 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9162645

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