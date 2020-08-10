Косторная еще не подала заявление в ФФККР на переход в группу Плющенко
10 августа 2020, 15:01
Генеральный директор ФФККР Александр Коган рассказал о том, что фигуристка Алена Косторная до сих пор не подала документы на переход в группу Евгения Плющенко.
— Документы от члена сборной России Алены Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую еще не поступали, — приводит слова Когана ТАСС.
Трансферное окно переходов членов сборной России было открыто с 1 апреля по 31 мая, однако заявления спортсменов могут быть рассмотрены в особом порядке. Ранее 16-летняя спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко 31 июля.
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