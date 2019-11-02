Косторная довольна дебютом на взрослом уровне

Российская фигуристка Алена Косторная, которая выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции, оценила свой дебют во взрослых соревнованиях. Она почти на пять баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

— Рада, что показала свой максимум. Но, конечно, еще есть, что можно исправить. В целом это хорошее начало соревнований на взрослом уровне, — цитирует Косторную сайт Международного союза конькобежцев