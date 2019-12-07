Косторная чисто исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями в финале «Гран-при»
7 декабря 2019, 23:41
Российская фигуристка Алена Косторная чисто исполнила произвольную программу в финале «Гран-при».
Спортсменка исполнила каскад тройной аксель+двойной тулуп, затем одиночный тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.
Фигуристка набрала за свой прокат 162,12 балла (лучший результат в сезоне) и вышла в лидеры соревнований, установив мировой рекорд (247,59 баллов в сумме).
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