Косторная чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России
17:45
Победительница серии «Гран-при» Алена Косторная чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.
Она начала прокат с каскада тройной аксель+двойной тулуп, затем исполнила одиночный тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.
Косторная набрала за свой прокат 169,97 балла и 259,83 по сумме — эти показатели выше мирового рекорда, как и у Анны Щербаковой — и занимает промежуточное второе место.
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