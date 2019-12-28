Победительница серии «Гран-при» Алена Косторная чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она начала прокат с каскада тройной аксель+двойной тулуп, затем исполнила одиночный тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Косторная набрала за свой прокат 169,97 балла и 259,83 по сумме — эти показатели выше мирового рекорда, как и у Анны Щербаковой — и занимает промежуточное второе место.

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