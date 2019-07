Косторная будет в образе Беллы из "Сумерек" в произвольной, а не в короткой программе

Победительница юниорского Финала "Гран при"-2018/19 Алена Косторная рассказала о своем образе в новой произвольной программе.

В мае фигуристка сообщила, что в короткой программе она будет в образе Беллы из фильма "Сумерки". Теперь спортсменка изменила пост - вместо короткой сделала произвольную.

– В новом сезоне в своей произвольной программе я буду в образе Беллы из фильма "Сумерки". Музыка к программе : Blue Foundation – Eyes On Fire, Muse – supermassive Black Hole. In the new season in my free program I will be appearing as Bella from Twilight. Music for the program : Blue Foundation – Eyes On Fire, Muse – supermassive Black Hole, – написала Косторная 7 мая.

Косторная также является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года и двукратным бронзовым призером взрослого чемпионата страны. Сезон 2019/20 станет для фигуристки дебютным на взрослом уровне.

Косторная выступит на двух этапах "Гран-при": во Франции и в Японии, на которых в числе соперниц будет ее одногруппница – олимпийская чемпионка Алина Загитова.