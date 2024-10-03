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Сегодня, 22:41

Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на телеканале «Пятница»

Руслан Минаев
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Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Роман Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на «Пятнице», сообщает пресс-служба телеканала.

Шоу представляет собой экстремальный марафон с призом в 10 миллионов рублей, участниками которого станут представителя трудовых профессий.

Премьера запланирована на эту осень.

В сентябре Костомаров запустил собственное шоу «По душам» на RuTube. Его первым гостем стал комик и певец Александр Ревва.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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