Костомаров считает, что пока рано говорить о решении ISU о допуске россиян к отбору на Олимпиаду

Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян к отбору на Олимпиаду 2026 года.

«Пока это все вилами по воде писано, ничего не известно. Это все пока бла-бла-бла. Так, закинули удочку, но мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы и конькобежцы выступят в олимпийской квалификации, которая пройдет в Пекине 17-21 сентября 2025 года, в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. В отборочных соревнованиях также примут участие российские шорт-трекисты и ски-альпинисты.