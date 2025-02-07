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Фигурное катание

7 февраля 2025, 19:27

Костомаров считает, что пока рано говорить о решении ISU о допуске россиян к отбору на Олимпиаду

Камила Абдурахманова
корреспондент

Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян к отбору на Олимпиаду 2026 года.

«Пока это все вилами по воде писано, ничего не известно. Это все пока бла-бла-бла. Так, закинули удочку, но мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы и конькобежцы выступят в олимпийской квалификации, которая пройдет в Пекине 17-21 сентября 2025 года, в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. В отборочных соревнованиях также примут участие российские шорт-трекисты и ски-альпинисты.

Источник: ТАСС
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Роман Костомаров
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