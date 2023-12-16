Костомаров рассказал, что во время комы ему снились Емельяненко и Макгрегор в бойцовском зале

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что во время комы ему снились странные сны. Он отметил, что очнулся только в конце января.

— Вы помните кому?

— Когда меня отключили, я ничего не помню. Помню, как забрали в больницу, как пару раз сходил самостоятельно в туалет. И все, очнулся только в конце января. Мне снились какие-то странные сны. Ты не понимаешь, живой ты или нет. Бывает, что когда человек спит, ему снится что-то страшное. У меня спуталась реальность и нереальность. Сны были порой ужасные и бредовые.

У меня в палате было окно, из которого медсестры смотрят за мной. И мне в окно виделся бойцовский зал, где тренируются Емельяненко, Макгрегор. А я не могу вставать с кровати. Я помню говорю Макгрегору: «Давай иди сюда». А он смеется надо мной: «Ты с кровати попробуй встать, боец». А я не могу подняться. Когда пытался вставать меня медсестры возвращали, чтобы я никуда не рыпался. Сон и реальность соединялись как-то, — сказал Костомаров в интервью «Первому каналу».

— Самый страшный момент, когда вам ампутировали конечности — вы его помните?

— Я пришел в себя после наркоза, рядом была Оксана. Помню, я был весь в кровавых бинтах, стоп нет. Я ужаснулся на перевязке. Я сейчас смотрю и вообще не понимаю, что со мной это произошло.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.