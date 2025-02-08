Костомаров рассказал, что во время карьеры Навка предлагала сменить спортивное гражданство

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что во время своей карьеры его бывшая партнерша Татьяна Навка предлагала сменить спортивное гражданство и выступать за Белоруссию.

«Но я сказал: «Нет, только за Россию», — цитирует ТАСС Костомарова.

Костомаров подчеркнул, что на него сильно повлиял образ Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, стоящих на олимпийском пьедестале 1988 года. Он также вспомнил, что многие фигуристки уезжали кататься за США и искали себе партнеров.

«А если партнер из России, хорошо выглядит, обладает отличной техникой — его готовы были купить за 1000-1200 долларов в месяц. Многие не выдерживали ожидания, уходили под другой флаг, тренировались, жили в прекрасных условиях», — добавил Костомаров.