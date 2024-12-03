Костомаров: «Я бы хотел поменять тот день, когда попал в больницу — чтобы этого всего не было»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров порассуждал о том, что бы он хотел изменить в своем прошлом, если бы у него была такая возможность.

«Я бы хотел поменять тот день, когда попал в больницу — чтобы этого всего не было... Но больше мне ничего не надо. Все остальное я могу сделать своими руками и ногами — у меня все прекрасно. Есть замечательная семья, родители и любимая работа», — цитирует Костомарова «Газета.Ru».

В начале января 2023 года 47-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией и впоследствии ее осложнений лишился стоп и кистей рук из-за ампутации конечностей. В декабре того-же года Костомаров вновь встал на коньки в шоу у хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», сейчас спортсмен продолжает выступления.

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» о болезни и возвращении фигуриста на лед получил Гран-при в номинации «Вместе» на Венгерском фестивале инклюзивного кино.