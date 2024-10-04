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Сегодня, 12:08

Костомаров рассказал, что ему понравилось брать интервью

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Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров назвал роль интервьюера интересным опытом.

В сентябре Костомаров запустил шоу, в котором он берет интервью у деятелей культуры и спорта. В одном из выпусков Костомаров поговорил с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«Интересный опыт. Интересно пробовать что-то новое, потому что делать то, что я делал раньше, уже не так хорошо получается. Поэтому учусь новому и, скажем так, стараюсь быть занятым какими-то делами или работой. Это очень важно. Поживем — увидим, оценивать не мне, а людям, которые это смотрят, дальше видно будет», — цитирует Костомарова ТАСС.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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