Костомаров прокомментировал решение ISU о перераспределении мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

«Правила есть правила, и все», — приводит ТАСС слова Костомарова.

30 января ISU принял решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпиады в Пекине после аннулирования результатов Камилы Валиевой, которую 29 января CAS дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После пересчета баллов Россия опустилась на третье место, первой стала сборная США, серебряные медали перешли к Японии.

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен обжаловать в CAS решение Международного союза конькобежцев о перераспределении мест командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года.