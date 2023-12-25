Костомаров признался, что готов отдать все, чтобы снова быть здоровым

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что готов отдать все ради того, чтобы снова быть здоровым.

В начале 2023 года фигуриста госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

«Ладно лишиться ноги-руки на два-три года... А тут — раз — и все! Ладно бы наказание за что-то, я не знаю, какой-то исправительный срок... Но нет, все навсегда, и это ужасает. Я бы все отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять», — сказал Костомаров на шоу «Эксклюзив с Дмитрием Борисовым» на Первом канале.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду. Он провел прокат вместе со своей супругой Оксаной Домниной, а затем вместе с Татьяной Навкой повторил номер «Кармен», с которым они выиграли олимпийское золото в 2006 году.

«СЭ» признал Романа Костомарова лучшим спортсменом России в 2023 году.