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Сегодня, 13:05

Костомаров отказался участвовать в выборах главы Федерации фигурного катания России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Фигурист Роман Костомаров
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный российский фигурист Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли он возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее Алексей Железняков заявил Metaratings, что хотел бы видеть на посту главы организации Костомарова.

«Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать», — сказал Костомаров «СЭ».

Выборы главы ФФККР пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности в этой должности на данный момент является Антон Сихарулидзе.

Роман Костомаров
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