Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении из больницы

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал очередное видео о восстановлении.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!» — написал спортсмен в соцсетях.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.