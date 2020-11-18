Олимпийский чемпион Игр 2006 года в Турине в танцах на льду Роман Костомаров в интервью «СЭ» поделился мнением о старте московского этапа серии Гран-при.

— Вы все молосолите огурцы, которые уже и так соленые. Это вообще никому не интересно, — заявил Костомаров.

Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20-22 ноября. На соревнованиях выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. В соревнованиях из-за пандемии в основном примут участие российские спортсмены. (Рустам Имамов)