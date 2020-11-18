Костомаров — о серии «Гран-при»: «Это вообще никому не интересно»
16:22
Олимпийский чемпион Игр 2006 года в Турине в танцах на льду Роман Костомаров в интервью «СЭ» поделился мнением о старте московского этапа серии Гран-при.
— Вы все молосолите огурцы, которые уже и так соленые. Это вообще никому не интересно, — заявил Костомаров.
Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20-22 ноября. На соревнованиях выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. В соревнованиях из-за пандемии в основном примут участие российские спортсмены. (Рустам Имамов)
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