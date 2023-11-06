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Сегодня, 18:22

Костомаров надеется, что в скором времени у него будут более функциональные протезы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как старается адаптироваться в быту.

«Какая главная цель? Я адаптируюсь в быту, привыкаю, что каким-то образом надо чистить зубы, умываться — много трудных вещей в быту. У нас в семье можно сказать появился 46-летний ребенок. Сейчас я уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале я адаптировался, но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться. Какой бы ни был протез, но это пока труба. По-другому чувствуешь себя с ним. Надеюсь, в скором времени все усовершенствуется. Надеюсь, будут более функциональные протезы. С протезами за рулем уже не поездишь, своими руками ты это чувствуешь гораздо лучше», — приводит слова Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Источник: https://tass.ru/sport/19213903
Фигурное катание
Роман Костомаров
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