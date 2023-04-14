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Сегодня, 09:39

Костомаров может садиться на кровать без посторонней помощи

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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и может садиться на кровать без посторонней помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также отмечается, что температуры у фигуриста нет, органы в порядке.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Ранее сообщалось, что фигурист готовится к плановому протезированию.

Источник: ТАСС
Роман Костомаров
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