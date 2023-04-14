Костомаров может садиться на кровать без посторонней помощи
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и может садиться на кровать без посторонней помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Также отмечается, что температуры у фигуриста нет, органы в порядке.
Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.
Ранее сообщалось, что фигурист готовится к плановому протезированию.
Источник: ТАСС
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