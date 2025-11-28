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28 ноября 2025, 00:30

Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурного катания помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели

Евгения Медведева.
Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
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С 25 октября по 23 ноября пять городов России стали центром притяжения для всех поклонников фигурного катания: в Магнитогорске, Красноярске, Казани, Москве и Омске проходила отечественная серия Гран-при. Гости всероссийских соревнований не только стали свидетелями выступлений ведущих фигуристов страны, но и погрузились в насыщенную развлекательную программу и поддержали благотворительные инициативы.

Официальный партнер соревнований, компания FONBET, представила зрителям свою благотворительную программу ДоброFON, в рамках которой и развернулись ключевые события вне льда.

Роман Костомаров и Оксана Домнина.

Проект «Стихии фигурного катания» объединил пять направлений: мужское и женское одиночное катание, пары, танцы на льду и даже тренерство. Его центральной идеей стал уникальный арт-объект — Кристалл из пяти цветов, символ единства всех стихий, который собирали по ходу этапов. Собрать свои виртуальные кристаллы могли и любители фигурного катания, повторяя элементы в увлекательной игре на сайте проекта.

Особым украшением этапов стали известные фигуристы, выступившие послами добра: Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Траньков, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Станислава Константинова, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Они не только добавляли фрагменты определенного цвета в Кристалл, активируя тем самым перевод по 500 000 рублей от ДоброFON на благотворительность, но и фотографировались с поклонниками на автограф-сессиях и дарили памятные подарки — уникальные шоперы.

Но главным символом народной поддержки стали плюшевые добромишки. Благодаря отзывчивости зрителей было приобретено за пожертвования 1046 игрушек, а общая сумма собранных средств, с учетом вклада ДоброFON, превысила 3 миллиона рублей. Эти деньги уже направлены на помощь взрослым и детям, доказывая, что спорт — это не только соревнование, но и сила добра.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

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