ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Костнер в честь 33-летия поделилась детской фотографией. Вы ее точно не узнаете

22:42
Теги:

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном катании итальянская фигуристка Каролина Костнер в своем Instagram опубликовала детскую фотографию. Сегодня 8 февраля фигуристке исполнилось 33 года.

Итальянка также является чемпионкой мира 2012 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной вице-чемпионкой мира и Европы, а также неоднократным бронзовым призером этих турниров.

Последним турниром, в котором Костнер приняла участие, был чемпионат мира 2018 года. Из-за травмы бедра итальянка больше не выходила на лед.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир