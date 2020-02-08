Костнер в честь 33-летия поделилась детской фотографией. Вы ее точно не узнаете

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном катании итальянская фигуристка Каролина Костнер в своем Instagram опубликовала детскую фотографию. Сегодня 8 февраля фигуристке исполнилось 33 года.

Итальянка также является чемпионкой мира 2012 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной вице-чемпионкой мира и Европы, а также неоднократным бронзовым призером этих турниров.

Последним турниром, в котором Костнер приняла участие, был чемпионат мира 2018 года. Из-за травмы бедра итальянка больше не выходила на лед.