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Сегодня, 09:00

Костнер передала пожелание Валиевой по поводу возобновления карьеры

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Наталья Боку
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Каролина Костнер.
Фото Global Look Press

Итальянская фигуристка и хореограф, призерка Олимпиады-2014 Каролина Костнер в интервью «СЭ» прокомментировала слова Камилы Валиевой о возможном возвращении в спорт после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— Камила говорит, что хочет вернуться в спорт — как и вы, после своего отстранения. Что бы вы ей сказали?

— Ну, путь каждого спортсмена уникальный и особенный. Что я бы ей пожелала? По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит.

— В принципе дело Валиевой, да и в вашем были, скажем, нюансы, заставляет задуматься об антидопинговой системе, изменениях в ней?

— Я не думаю, что это мне решать. Я недостаточно в это погружена, чтобы комментировать.

— Вы тренировались в России у Алексея Мишина. Держите с ним связь?

— Я ему шлю поздравления с Днем рождения и на новогодние праздники, иногда обмениваемся сообщениями. Это опыт, который я очень нежно храню в памяти. Я многому научилась и вообще это большая честь, что у меня была возможность получить знания от такого великого профессора. Передаю ему привет.

Каролина Костнер. «Валиевой желаю иметь храбрость принять выбор своего сердца». Интервью Каролины Костнер
Камила Валиева
Каролина Костнер
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