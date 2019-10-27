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Космический прокат Трусовой на «Гран-при Канады»

00:57
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Российская фигуристка Александра Трусова выиграла «Гран-при Канады». 15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме (241,02).

Трусова упала во время исполнения четверного сальхова, однако чисто выполнила четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, каскад четверной тулуп + 1 ойлер + тройной сальхов, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной лутц.

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