Космический прокат Трусовой на «Гран-при Канады»

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла «Гран-при Канады». 15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме (241,02).

Трусова упала во время исполнения четверного сальхова, однако чисто выполнила четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, каскад четверной тулуп + 1 ойлер + тройной сальхов, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной лутц.