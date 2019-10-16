Кошевая не знала, что торасемид запрещен

Российская фигуристка Александра Кошевая, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, сообщила, что самостоятельно приняла решение о приеме торасемида. По ее словам, она не знала, что препарат входит в список запрещенных.

Ранее стало известно, что 19-летняя Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг. Положительная допинг-проба была сдана на Универсиаде в Красноярске в марте того года.

— В тест-пробе спортсменки, взятой по окончании Универсиады, был обнаружен торасемид, входящий в список запрещенных препаратов, — говорится в сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — В объяснительной записке фигуристка указала, что приняла самостоятельное решение о приеме данного препарата, не проконсультировавшись со спортивным врачом и не зная, что этот препарат входит в число диуретиков, являющихся запрещенными субстанциями.