Короткий танец Степановой и Букина на следующий сезон поставлен под музыку из мюзикла "Мулен Руж"

Вице-чемпионы Европы Александра Степанова и Иван Букин рассказали "СЭ", под какую музыку поставлен их ритм-танец будущего сезона. Он будет исполняться под композицию "Sparkling Diamonds" в исполнении Николь Кидман из мюзикла "Мулен Руж". Постановщик программы - Илья Авербух.

Степанова и Букин также являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы, неоднократными победителями этапов "Гран-при", чемпионами мира среди юниоров-2012/13. На чемпионате мира в завершившемся сезоне дуэт занял четвертое место, завоевав малую бронзовую медаль за исполнение ритм-танца (Екатерина Беспалова).

Большое интервью Степановой и Букина – скоро в "СЭ"