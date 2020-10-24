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Короткая программа женщин на этапе Кубка России: состав участниц и трансляция

13:00
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Третий этап Кубка России.

В субботу в Олимпийском парке Сочи пройдут соревнования в рамках третьего этапа Кубка России среди женщин. Среди участниц: Анна Щербакова (стала первой на первом этапе), Дарья Усачева (третья на втором, уступив Александре Трусовой и Камиле Валиевой), чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова.

Все выступления в прямом эфире показывает Первый канал. Трансляция короткой программы стартует в 15:45.

Состав участниц и порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Станислава Молчанова

2. Арина Андреева

3. Анастасия Гулякова

4. Мария Кирсанова

5. Екатерина Монич

Вторая разминка

6. Алина Забора

7. Дарья Усачева

8. Елизавета Туктамышева

9. Софья Самодурова

10. Анна Щербакова

11. Елизавета Нугуманова

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