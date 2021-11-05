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Короткая программа Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии». Видео

Видео проката короткой программы Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии»
18:58

Российская фигуристка Софья Самодурова допустила ошибки в прокате короткой программы на «Гран-при Италии». Девушка набрала 58,68 балла.

Самодурова исполнила каскад лишь с двойным тулупом, недокрученный лутц, дорожка и два из трех вращений — 3-й уровень. Она заняла 9-е место.

6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.

Видео короткой программы Софьи Самодуровой:

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Виктория Кравченко все материалы автора
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