Короткая программа Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии». Видео
Видео проката короткой программы Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии»
18:58
Российская фигуристка Софья Самодурова допустила ошибки в прокате короткой программы на «Гран-при Италии». Девушка набрала 58,68 балла.
Самодурова исполнила каскад лишь с двойным тулупом, недокрученный лутц, дорожка и два из трех вращений — 3-й уровень. Она заняла 9-е место.
6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.
Видео короткой программы Софьи Самодуровой:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю