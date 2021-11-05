Короткая программа Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии». Видео

Российская фигуристка Софья Самодурова допустила ошибки в прокате короткой программы на «Гран-при Италии». Девушка набрала 58,68 балла.

Самодурова исполнила каскад лишь с двойным тулупом, недокрученный лутц, дорожка и два из трех вращений — 3-й уровень. Она заняла 9-е место.

6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.

Видео короткой программы Софьи Самодуровой: