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Короткая программа Семененко на ЧМ в Стокгольме. Видео

16:02
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Российский фигурист Евгений Семененко чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

17-летний фигурист сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Вращения и дорожки шагов спортсмен исполнил на четвертые уровни.

Семененко набрал 86,86 балла.

Представляем вашему вниманию видео проката Семененко.

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