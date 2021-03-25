Короткая программа Семененко на ЧМ в Стокгольме. Видео
16:02
Российский фигурист Евгений Семененко чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.
17-летний фигурист сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Вращения и дорожки шагов спортсмен исполнил на четвертые уровни.
Семененко набрал 86,86 балла.
Представляем вашему вниманию видео проката Семененко.
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