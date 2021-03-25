Короткая программа Семененко на ЧМ в Стокгольме. Видео

Российский фигурист Евгений Семененко чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

17-летний фигурист сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Вращения и дорожки шагов спортсмен исполнил на четвертые уровни.

Семененко набрал 86,86 балла.

Представляем вашему вниманию видео проката Семененко.