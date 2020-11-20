Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Москве. Видео

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева с ошибкой откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве.

Первым элементом программы Туктамышева прыгнула чистый тройной аксель, затем исполнила тройной флип, совершив ошибку на выезде. Затем спортсменка прыгнула каскад из тройного лутца и всего лишь двойного тулупа.

За короткую программу фигуристка получила от судей 74,70 балла.