Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Москве. Видео
21:19
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева с ошибкой откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве.
Первым элементом программы Туктамышева прыгнула чистый тройной аксель, затем исполнила тройной флип, совершив ошибку на выезде. Затем спортсменка прыгнула каскад из тройного лутца и всего лишь двойного тулупа.
За короткую программу фигуристка получила от судей 74,70 балла.
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