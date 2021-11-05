Короткая программа Анны Щербаковой на «Гран-при Италии». Видео

Россиянка Анна Щербакова после короткой программы на «Гран-при Италии» занимает третье место, набрав 71,73 балла.

Щербаковой не удалось удачно приземлиться на лутце, из-за чего вместо тройного риттбергера получилось прикрепить только двойной тулуп.

Видео короткой программы Анны Щербаковой: