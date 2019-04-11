Королевский прокат короткой программы Туктамышевой на командном ЧМ. Видео

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева шикарно исполнила короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Фигуристка отлично исполнила весь прыжковый контент, в том числе - тройной аксель. Остальные элементы - каскад тройной тулуп + тройной тулуп и тройной лутц Туктамышева сделала на хорошие плюсы.

Она набрала 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне, и занимает второе место после короткой программы.

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