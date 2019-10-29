Кореянка Ю Ен получила этап «Гран-при» в Китае. Она может помешать Туктамышевой отобраться в Финал серии

Корейская фигуристка Ю Ен появилась в числе участниц китайского этапа «Гран-при», сообщается на официальном сайте ISU.

Кореянка стала третьей на этапе «Гран-при» в Канаде и после получения китайского этапа имеет шанс отобраться в Финал серии. На Cup of China, который пройдет с 8 по 10 ноября в Чунцине, от России выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Софья Самодурова.

Ранее Щербакова стала победительницей американского этапа «Гран-при», а Туктамышева стала там третьей.