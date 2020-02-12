Кореянка Ен Ю не будет участвовать в чемпионате мира среди юниоров

Корейская фигуристка Ен Ю отсутствует в официальном списке участников юниорского чемпионата мира. Ранее 15-летняя фигуристка стала победительницей зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне и по возрасту могла бы стать участницей турнира.

Ю является четырехкратной чемпионкой Кореи и планирует принять участие во взрослом чемпионате мира.

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