28 сентября, 12:00

Контрольные прокаты сборной России: расписание и трансляция 28 сентября

28 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию проходит в воскресенье, 28 сентября.

Выступления лучших фигуристов страны принимает спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В программе — произвольная программа у мужчин, женщин, пар и произвольный танец у дуэтов.

Расписание контрольных прокатов сборной России

28 сентября, воскресенье

14.00. Мужчины. Произвольная программа

15.35. Женщины. Произвольная программа

17.10. Пары. Произвольная программа

18.40. Танцы. Произвольный танец

Время начала — московское.

В прямом эфире контрольные прокаты сборной России можно смотреть на сайте Первого канала (1tv.ru). В эфире федерального канала покажут только произвольные программы у женщин (с 15.35 мск).

Фигуристы Щербакова и Гончаров объяснили, почему из их программы пропало спорное слово

Бажанова сменила Когана на посту гендиректора ФФККР

КХЛ на Кинопоиске

