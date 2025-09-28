Контрольные прокаты сборной России: расписание и трансляция 28 сентября

Второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию проходит в воскресенье, 28 сентября.

Выступления лучших фигуристов страны принимает спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В программе — произвольная программа у мужчин, женщин, пар и произвольный танец у дуэтов.

Расписание контрольных прокатов сборной России

28 сентября, воскресенье

14.00. Мужчины. Произвольная программа

15.35. Женщины. Произвольная программа

17.10. Пары. Произвольная программа

18.40. Танцы. Произвольный танец

Время начала — московское.

В прямом эфире контрольные прокаты сборной России можно смотреть на сайте Первого канала (1tv.ru). В эфире федерального канала покажут только произвольные программы у женщин (с 15.35 мск).